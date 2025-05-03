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В Кремле рассказали, чего ждут от Киева в дни майского перемирия

Песков: Россия ждет от Украины действий по деэскалации в дни перемирия
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в дни майского перемирия Россия ждет от Украины окончательных действий по деэскалации.

По словам представителя Кремля, реакция на предложение РФ о прекращении боевых действий станет тестом на проверку готовности Киева к миру. Песков подчеркнул, что Москва надеется услышать не двусмысленные, а окончательные заявления.

«Мы, разумеется, будем ждать...действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни», — сказал он.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил о перемирии в зоне проведения специальной военной операции на Украине в дни празднования 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Огонь прекратили «из гуманитарных соображений» с приостановкой всех боевых действий. С нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая российская сторона приостановит все боевые действия. При этом «в случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ».

Ранее «Газета.Ru» писала, чего ждать от Киева на майских праздниках.

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