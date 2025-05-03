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В Раде предложили запретить McDonald's депутатам, не поддержавшим сделку с США

Депутат Железняк: противящимся сделке с США депутатам нужно запретить McDonald's
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Ярослав Железняк/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Депутатам, которые не проголосуют за соглашение о полезных ископаемых с США, нужно запретить McDonald's. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций против партий.

«Выходим, значит, в следующий раз на интервью. И так, с серьезным лицом говорим: все, кто не проголосует, тому в McDonald's, во-первых, рожок и «Макфлури» не продадут. Да еще и «Бигтейсти» навсегда заберут! Звучит так же трешово, как и заявление о визах», — написал парламентарий.

Несколькими часами ранее Зеленский заявил, что американским властям стоит ввести санкции против членов украинских партий, которые не проголосуют за ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом по редкоземельным металлам. По его словам, США стоит отменить визы этим депутатам.

30 апреля Вашингтон и Киев подписали соглашение о редкоземельных металлах. Договор предусматривает создание Инвестиционного фонда, деятельность которого будет связана с реализацией совместных проектов Украины и США в добывающей сфере. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине обвинили депутатов Рады в продаже страны.

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