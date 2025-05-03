Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала знаменитой фразой приглашение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на парад в Великобританию по случаю 80-летнего юбилея победы во Второй мировой войне (1939 — 1945 годы). Об этом дипломат сказала в интервью «Комсомольской правде»..

«По весне узнаем, кто где нагадил», — сказал Захарова, комментируя это приглашение.

По ее словам, лишь спустя восемь десятилетий удалось узнать, «кто, как и с кем гадил» во время войны.

Британские власти пригласили служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) принять участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне. Лондон пошел на этот шаг, чтобы продемонстрировать Киеву «глобальную поддержку» в его противостоянии с РФ.

Зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа предположил, что власти Великобритании пригласили военнослужащих ВСУ в Лондон из-за своих интересов в Черном море.

Ранее Зеленский отверг предложение Путина о перемирии.