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В МИД прокомментировали приглашение ВСУ на парад в Британию

Захарова оценила приглашение ВСУ на парад в Лондон известной фразой
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Sgt Jimmy Wise/UK MOD/Reuters

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала знаменитой фразой приглашение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на парад в Великобританию по случаю 80-летнего юбилея победы во Второй мировой войне (1939 — 1945 годы). Об этом дипломат сказала в интервью «Комсомольской правде»..

«По весне узнаем, кто где нагадил», — сказал Захарова, комментируя это приглашение.

По ее словам, лишь спустя восемь десятилетий удалось узнать, «кто, как и с кем гадил» во время войны.

Британские власти пригласили служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) принять участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне. Лондон пошел на этот шаг, чтобы продемонстрировать Киеву «глобальную поддержку» в его противостоянии с РФ.

Зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа предположил, что власти Великобритании пригласили военнослужащих ВСУ в Лондон из-за своих интересов в Черном море.

Ранее Зеленский отверг предложение Путина о перемирии.

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