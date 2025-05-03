Власти Украины в настоящее время делают все, чтобы сорвать празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

Киев сейчас пытается уменьшить роль СССР во Второй мировой войне, сорвать международное событие в Москве и помешать подготовке мирного соглашения, отметил он.

Чепа подчеркнул, что мировым лидерам не следует бояться посещать Москву 9 мая.

«Мы предпримем все меры», — добавил парламентарий.

Незадолго до этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая. Кроме того, он заявил, что Киев не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад 9 мая.

В конце апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая. Россия «должна переживать» о продолжении боевых действий, добавил украинский лидер.

Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев подчеркивал, что Москва будет надежно защищена от провокаций Киева на 9 мая. По его словам, в пресечении попыток противника сорвать праздничные мероприятия должны участвовать не только спецслужбы, но и простые граждане. Парламентарий призвал россиян усилить бдительность на фоне угроз со стороны Киева.

Ранее в Госдуме призвали «уничтожить» Зеленского.