Зеленский обсудил с Трампом условия для заключения сделки по минералам

Зеленский: Трамп обещал подумать про поставки ПВО в рамках сделки по минералам

Вкладом Соединенных Штатов в американо-украинский инвестиционный фонд восстановления могут стать новейшие системы противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает телеканал ТСН.

По его словам, он сказал об этой идее президенту США Дональду Трампу. Тот ответил, что американцы будут над этим работать, но «это небесплатные вещи».

Зеленский выразил надежду на то, что создание указанного фонда и подписание соглашения по минеральным ресурсам Украины обеспечат защиту будущих американских инвестиций.

Президент Украины добавил, что хотел бы, чтобы у республики был доступ к закупкам оружия США.

Также Зеленский заявил, что американским властям стоит ввести санкции в отношении членов украинских партий, которые не проголосуют за ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом по редкоземельным металлам.

30 апреля Вашингтон и Киев подписали соглашение о редкоземельных металлах. Договор предусматривает создание Инвестиционного фонда, деятельность которого будет связана с реализацией совместных проектов Украины и США в добывающей сфере.

Голосование по вопросу ратификации сделки запланировано на 8 мая.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль уточнил, что Инвестиционный фонд будет зарегистрирован в США. При этом счет, на который будут поступать доходы от добычи полезных ископаемых, зарегистрируют на Украине.

Ранее в государственном департаменте США высказались о сделке по недрам с Украиной.