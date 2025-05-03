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В РФ возбудят уголовное дело после осквернения мемориала воинам в Болгарии

СК РФ возбудит дело в связи с осквернением мемориала советским воинам в Болгарии
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РИА Новости

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением мемориала советским воинам в Болгарии. Об этом сообщает Telegram-канал Следкома.

Вандалы повредили мемориальный комплекс в память о советских моряках экипажа подводной лодки «Щ-211» Черноморского флота и болгарских подпольщиков в окрестностях города Варна. На памятнике была разбита мраморная плита, сам памятник облит краской.

Отмечается, что по данному факту центральному аппарату СК поручено возбудить уголовное дело и во взаимодействии с министерством дел России установить все обстоятельства произошедшего.

В октябре прошлого года в болгарской Софии вандалы облили памятник советским солдатам краской и повредили скульптуру. Официальную ноту посольство РФ отправило в МИД Болгарии. В ней ведомство выразило возмущение повторившимся актом вандализма. В Софии сообщили, что мемориал восстановят в кратчайшие сроки. Позднее стало известно, что специалисты из Болгарии восстановили памятник советским солдатам после повреждения.

Ранее в Канске нашли памятник солдату-освободителю при ремонте дороги.

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