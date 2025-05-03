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Политолог раскрыл, чем может заняться Трамп после президентства

Политолог Ярыгин: Трамп захочет после президентства стать лидером республиканцев
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Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп вряд ли захочет после своего второго срока пойти на третьи выборы и может стать фактическим лидером республиканцев. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

«Возможно, он видит в себе функцию идеологического главнокомандующего, к которому будут приходить за благословением кандидаты в президенты, губернаторы и конгрессмены», — заявил собеседник издания.

Американист добавил, что для американского лидера в настоящее время в приоритете — поддержание единства внутри Республиканской партии и недопущение ее фрагментации. Эксперт пояснил, что разговоры о третьем сроке могут временно пресечь спекуляции о том, кто станет преемником Трампа.

Среди прочего политолог объяснил, что обсуждение изменения конституции и избрания Трампа в 2028 году может в действительности быть отвлечением его оппонентов-демократов от реальных ошибок и скандалов правящей администрации.

До этого агентство Reuters опубликовало опрос, который показал, что около 75% респондентов высказались против возможного выдвижения Трампа на третий президентский срок.

Конституция США также запрещает занимать пост президента более двух сроков подряд. Однако американский лидер заявил, что существуют «лазейки», чтобы этот запрет обойти.

Ранее Трамп пустился в пляс по случаю празднования 100 дней президентства.

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