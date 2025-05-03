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В США захотели поставить Украину в невыгодное положение в мирном процессе

Риттер: уступки должны быть со стороны Киева, т.к. Украина развязала конфликт
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Nathan Howard/Reuters

Европа и Украина несут ответственность за начало конфликта, поэтому именно с их стороны должны быть уступки на фоне процесса урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил разведчик армии США в отставке Скотт Риттер на своем канале на YouTube.

«Украина и Европа виноваты в начале конфликта, Россия вынуждена защищаться. Более того, она уже победила <…> Любые требования уступок от победителя просто нелогичны», — подчеркнул он.

Поэтому, по мнению Риттера, уступки в рамках урегулирования по Украине должны исходить только от Киева и Брюсселя.

30 апреля портал Axios сообщил, что Трамп на встрече с Зеленским дал понять, что не намерен отказываться от признания Крыма российским. Источники добавили, что, по словам президента Украины, Киев не боится идти на уступки в рамках урегулирования конфликта, однако республике нужны гарантии безопасности от Вашингтона.

Ранее Трамп объяснил Зеленскому разницу между Россией и Украиной.

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Переговоры о мире на Украине
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