Рубио заявил об угрозе демократии в Германии

Госсекретарь США Марко Рубио выразил недовольство действиями германских властей, обвинив их в подрыве демократических основ после того, как партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) была признана экстремистской. Об этом сообщает издание «Известия».

«Германия только что предоставила своему шпионскому агентству новые полномочия по слежке за оппозицией. Это замаскированная тирания», — заметил Рубио.

Он подчеркнул, что настоящей угрозой для Германии является не АдГ, а опасная иммиграционная политика, проводимая истеблишментом, против которой и выступает АдГ.

Рубио считает, что Германии необходимо пересмотреть свой политический курс.

2 мая контрразведка ФРГ признала АдГ правоэкстремистской организацией. В ведомстве заявили, что представители партии «несправедливо относятся к меньшинствам» — в том числе не признают мусульманских эмигрантов равноправными членами общества.

Ранее в ФРГ опровергли давление на контрразведку для признания АдГ экстремистской партией.