В Госдуме призвали Зеленского выучить историю Севастополя

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил в разговоре с РИА Новости, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит выучить историю Севастополя.

«Массированными атаками киевский режим пытается показать, что они все еще в силе, но это заблуждение. Плохо учили историю нашего города, вот и тратят впустую вооружения. Впрочем, ведь Зеленский очень хочет испортить нам День Победы. И это — одна из причин атаки», — сказал депутат.

Белик подчеркнул, что Севастополь навсегда останется символом крепости русского духа.

2 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские силы противовоздушной обороны и флот в ночь на пятницу отразили самую массированную комбинированную атаку на город в 2025 году.

Утром в Минобороны России сообщили, что в российских регионах за ночь уничтожили более 120 украинских беспилотников.

До этого жители Крыма рассказали о массовой атаке дронов. Информация поступала от людей из Севастополя, Евпатории, Феодосии и Симферополя.

Ранее в Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о параде 9 мая.