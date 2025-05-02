В ЕК оценили сделку Украины и США по минералам

Европейская комиссия (ЕК) рассчитывает, что после заключения сделки между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам Украина будет выполнять и подписанный в 2021 году с ЕС меморандум по критически важным минералам. Об этом заявила официальный представитель ЕК Леа Зубер, передает РИА Новости.

«Согласно нашей предварительной оценке, сделка США и Украины не является эксклюзивной. <...> Украина может сотрудничать с ЕС в этой сфере, мы были бы рады продолжить такое взаимодействие», — сказала она.

30 апреля Вашингтон и Киев подписали соглашение о редкоземельных металлах. Документ предусматривает создание Инвестиционного фонда для реализации совместных проектов в добывающей отрасли. При этом Украина сохранит контроль над недрами, а полученные в рамках сделки доходы будут направлены на ее восстановление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не утратит контроль над ресурсами в результате сделки с США. По его сведениям, недра, инфраструктура и природные ресурсы не являются условием создания фонда в рамках соглашения.

Ранее СМИ рассказали, как сделка США и Украины по ресурсам повлияет на Россию.