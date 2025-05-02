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Молдавский политик заявил об ударе по имиджу страны после ареста Гуцул

В Молдавии заявили, что арест Гуцул ударил по имиджу страны
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Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Бывший премьер-министр, председатель оппозиционной партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев осудил арест главы Гагаузии Евгении Гуцул, назвав произошедшее злоупотреблением, которое вредит имиджу Молдавии на мировой арене. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала GRT.

«Если были основания, можно было ограничить выезд из страны, наложить запрет покидать местожительство или, в крайнем случае, использовать браслет. Но когда женщину, мать двоих несовершеннолетних детей, сажают в тюрьму, это уже не правосудие, а жестокость», — сказал он.

По словам Тарлева, он с Гуцул лично не знаком и не состоит в ее команде, однако считает действия властей в ее отношении чрезмерными. Он отметил, что происходящее с башканом — сигнал беспредела.

До этого стало известно, что Евгения Гуцул проведет майские праздники под домашним арестом. В Гагаузии на майские праздники запланированы масштабные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году Евгения Гуцул присутствовала на параде 9 мая в Москве.

В конце апреля сообщалось, что суд в Кишиневе может вынести приговор по делу молдавской партии «Шор» летом 2025 года. Ряд ее бывших членов, включая Гуцул, проходят в качестве подозреваемых по делу о незаконном финансировании политической организации.

Ранее появились подробности дела Гуцул.

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