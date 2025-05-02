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Бывший вице-премьер Молдавии заявил, что страна оказалась в замкнутом круге

Калмык: Молдавия проигрывает экономическую битву в области внешней торговли
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Depositphotos

Молдавия оказалась в замкнутом круге из-за слабого внутреннего рынка и сокращения экспорта из-за неконкурентоспособной продукции. Об этом заявил бывший вице-премьер страны Октавиан Калмык, пишет РИА Новости.

«Молдавия проигрывает экономическую битву. Молдавская продукция не выдерживает конкуренции на внешних рынках, таких как Евросоюз, где требования к качеству и упаковке значительно строже», — сказал он.

Калмык добавил, что данная ситуация привела к сокращению экспортного рынка для молдавских товаров, а внутренний рынок является слабым из-за низких доходов местного населения.

Недавно эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ заявил, что Молдавия может столкнуться с коллапсом из-за рецессии, последовавшей за спадом во всех основных секторах экономики.

18 марта Совет ЕС утвердил пакет помощи Молдавии на сумму €1,9 млрд. Ожидается, что за счет этих денег в республике удастся ускорить проведение реформ, которые приблизят ее к вступлению в Евросоюз, а также достичь экономического роста.

Ранее в МИД РФ рассказали о лицемерной позиции Молдавии в отношении СНГ.

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