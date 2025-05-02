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В Раду внесен законопроект о ратификации соглашения с США по недрам

Шмыгаль: соглашение с США по недрам подано для ратификации в Раду
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Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о ратификации соглашения с США по полезным ископаемым. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Правительство рассчитывает на поддержку парламентариев в быстрой ратификации этого соглашения», — написал он.

Шмыгаль с трибуны Верховной рады рассказал об основных положениях заключенной накануне сделки по недрам. В их числе создание инвестиционного фонда, которым на равных условиях будут управлять Украина и США. В первые десять лет с момента заключения договора доходы фонда не будут выводиться из Украины, а направляются на восстановление страны.

Кроме того, политик отметил, что в соглашении нет упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины. Также этот документ не противоречит другим международным обязательствам Украины.

До этого военный блогер Юрий Подоляка заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «переиграл» американского лидера Дональда Трампа в сделке по полезным ископаемым.

Он пояснил, что 25 из 55 месторождений, о которых идет речь в соглашении, находятся под контролем России. По словам блогера, оставшиеся месторождения довольно бедны ресурсами и требуют капиталовложений.

Подоляка подчеркнул, что Киев остался в выигрыше, добившись от США главного — продолжения военной помощи, только в виде коммерческих сделок.

Ранее журналист Чей Боуз заявил, что на Украине нет доступных редкоземельных металлов.

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