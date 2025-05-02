Разведчик американских войск в отставке Скотт Риттер раскритиковал бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона за его высказывание о российском лидере Владимире Путине. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X.

Эксперт прокомментировал слова Болтона о том, что Путин якобы хочет воссоздать Российскую империю. По мнению экс-чиновника, хозяин Белого дома и его специальный представитель Стивен Уиткофф либо не осознают данный факт, либо просто игнорируют его.

«Лжец», — написал Риттер, имея в виду бывшего советника американского лидера.

Он подчеркнул, что президент РФ никогда не заявлял о наличии у себя подобных планов и даже не намекал на это.

29 апреля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал бредом высказывания о том, что российские войска якобы могут напасть на европейские страны. По его словам, Путин справедливо окрестил такие утверждения «пугалкой для бюргеров», призванной держать их «в постоянном напряжении». Политик выразил уверенность, что распространение слухов связано с желанием властей в государствах Европы успокоить электорат и оправдать неудачи в экономической сфере.

Ранее российский лидер сообщил, что заявления западных стран об агрессивной политике Москвы являются чушью.