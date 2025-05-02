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Российский сенатор раскритиковала Зеленского за слова о параде в Москве

Сенатор Алтабаева назвала дикостью высказывание Зеленского о параде в Москве
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о параде Победы в Москве является дикостью и признанием в террористической деятельности. Такое заявление сделала член Совета Федерации РФ Екатерина Алтабаева, пишет РИА Новости.

По ее словам, Киев не стесняется и публично говорит о своей причастности к организации терактов на российской территории.

«Они (украинские власти — «Газета.Ru») озвучивают планы нанести удары по Крымскому мосту, по Москве на 9 мая. Это какая-то дикость. Как это возможно, что руководители государств признаются в том, что они террористы и говорят об этом на весь мир», — задалась вопросом сенатор.

Алтабаева добавила, что слова Зеленского представляют собой «измышления больного разума». Она призвала искоренить терроризм в соседнем государстве и наказать тех, кто был замешан в подобной деятельности.

Новость дополняется.

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