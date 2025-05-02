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Сын Уиткоффа получил место в совете музея Холокоста вместо мужа Харрис

Трамп назначил сына Уиткоффа в совет музея Холокоста, исключив мужа Харрис
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witkoff.com

Президент США Дональд Трамп назначил Александра Уиткофа, который является сыном спецпосланника Стива Уиткоффа, в совет Мемориального музея Холокоста после исключения оттуда супруга экс-вице-президента страны Камалы Харрис. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

«С удовольствием объявляю о назначении <…> Алекса Уиткоффа и Роберта Гарсона в Мемориальный совет США по Холокосту», — заявил Трамп.

По словам главы Белого дома, на этот совет возложена важная задача сохранить память и историю о людях, чьи жизни были отняты в один из самых мрачных периодов.

Назначение Александра Уиткоффа в совет музея Холокоста совпало с новостями о возможном расширении круга обязанностей его отца Стива Уиткоффа в администрации Трампа. Накануне журналист газеты Politico Джейк Трейлор в соцсети X сообщил, что спецпосланник главы США рассматривается как основной кандидат на пост советника Трампа по нацбезопасности.

Майкла Уолтца, который ранее занимал должность советника по нацбезопасности, и его заместителя Алекса Вонга отправили в отставку после скандала с утечкой секретных данных.

Ранее сообщалось, что Трамп уволил из совета музея Холокоста мужа Харрис.

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