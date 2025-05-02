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Зеленского заподозрили в намерении скрыть условия сделки по ресурсам до ратификации

Дубинский: Зеленский не назовет условия сделки по ресурсам с США до ратификации
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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский намерен скрывать условия сделки по минеральным ресурсам с США до ратификации в парламенте. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.

Он отметил, что условия соглашения с Соединенными Штатами должны быть опубликованы до голосования, но украинский лидер этого не сделает.

«Зеленский хочет до конца скрывать разграбления государства и передачу его в ресурсное рабство, в котором он получит свою «долю» в обмен на отход от власти», — считает Дубинский.

1 мая Зеленский заявил, что соглашение по редкоземельным металлам, которое было подписано Украиной и Соединенными Штатами, направят на ратификацию в Верховную раду.

30 апреля Вашингтон и Киев подписали соглашение о редкоземельных металлах. Документ предусматривает создание Инвестиционного фонда для реализации совместных проектов в добывающей отрасли. При этом Украина сохранит контроль над недрами, а полученные в рамках сделки доходы будут направлены на ее восстановление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко обращала внимание на то, что сделка с США по природным ресурсам требует ратификации Верховной радой.

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что единственной легитимной властью на Украине остаются Рада и ее спикер.

Ранее в США раскрыли существенный недостаток ресурсной сделки с Украиной.

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