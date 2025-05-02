В США сомневаются, что соглашение с Украиной о ресурсах несет триллионные выгоды

WP: выгода соглашения с Украиной на триллионы долларов может не подтвердиться

Слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что соглашение с Украиной о ресурсах несет выгоды на триллионы долларов могут не подтвердиться. Об этом пишет американское издание The Washington Post.

Отмечается, что и Дональд Трамп, и Владимир Зеленский на публике крайне высоко оценивают стоимость минеральных ресурсов, которые находится под территорией Украины.

«Однако, несмотря на то что США и Украина подписали в среду соглашение, которое открывает путь для совместных инвестиций в украинские минеральные богатства, нефть, газ и другие природные ресурсы, полный объем того, что находится под землей Украины, остается неясным», — пишет издание.

Экс-глава Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах, который дал комментарий WP, уточняет, что Украина богата запасами лития, графита, урана и титана, однако нет достоверных сведений о том, чтобы на Украине были обнаружены редкоземельные металлы.

При этом официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что соглашение между Вашингтоном и Киевом по ресурсам «усилит национальную безопасность» Украины.

Ранее Зеленский назвал сделку с США по недрам результатом встречи с Трампом в Ватикане.