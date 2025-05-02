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Вэнс сообщил, что Трамп не хочет увольнять Хегсета

Вэнс: Трамп не планирует увольнять Хегсета с поста министра обороны США
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Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп не планирует увольнять Пита Хегсета с поста министра обороны Соединенных Штатов. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Думаю, что члены кабинета отлично справляются со своей работой, особенно Пит», — сказал он, отвечая на вопрос о возможной отставке Хегсета.

26 апреля телеканал NBC News со ссылкой на двух чиновников сообщил, что Хегсет на фоне скандалов с утечками информации становится «непредсказуемым» и кажется все более «неуверенным» в своей работе.

До этого сообщалось, что Белый дом начал поиски кандидата на пост главы Пентагона на фоне череды скандалов с действующим министром обороны Питом Хегсетом.

Утром 21 апреля бывший глава пресс-службы министерства обороны США Джонатан Эллиот заявил, что Хегсет скоро может покинуть свой пост. По его словам, в американском военном ведомстве в последний месяц царит «тотальный хаос и полный беспорядок», который вызван скандалами с утечкой секретных данных и массовыми увольнениями.

Ранее в конгрессе возмутились из-за данных про семейный чат шефа Пентагона о миссиях военных.

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