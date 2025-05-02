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В России будут расширены основания для признания иностранным агентом

В РФ вступает в силу указ Путина о расширении оснований для признания иноагентом
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Shutterstock

В России вступает в силу указ президента России Владимира Путина о расширении оснований для признания иностранным агентом. Об этом сообщает ТАСС

В частности, указ расширяет статус иноагента на тех граждан, которые будут содействовать в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, если эти решения направлены против безопасности России. Также это будет касаться граждан, которые оказывать поддержку аналогичных решений иностранных органов власти.

Иностранным агентом могут также признать за вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений о военно-технической деятельности России — в том случае, если это будет угрожать безопасности России.

До этого житель Воронежа продал автомобиль и остался без денег, поверив в то, что он иноагент.

Мужчина отдал мошенникам 2,7 млн рублей.

Ранее блогер и вице-спикер Госдумы поспорили об иноагентах.

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