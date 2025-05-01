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В госдепе предлагают России и Украине озвучить идеи об урегулировании конфликта

Госдеп: Россия и Украина должны представить идеи об урегулировании конфликта
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Александр Кряжев/РИА Новости

Россия и Украина должны представить идеи об урегулировании конфликта, для этого пришло время. Об этом журналистам на брифинге заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, передает РИА Новости.

«Пришло время им представить и разработать конкретные идеи о том, как закончится этот конфликт», — заявила Брюс.

Так она прокомментировала вопрос о том, как продвигается ситуация с мирным урегулированием конфликта на Украине.

Накануне Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты ждут от Москвы прекращения огня в ближайшее время, а не с 8 мая на три дня. Представитель Белого дома среди прочего напомнила, что Украина согласилась на предложение США о 30-дневном перемирии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США ожидают быстрого успеха в деле украинского урегулирования, но истоки конфликта на Украине слишком сложны. Представитель Кремля отметил, что для урегулирования украинского кризиса требуется учитывать множество нюансов.

Ранее Трамп объяснил Зеленскому разницу между Россией и Украиной.

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