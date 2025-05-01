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Во Франции закрылись пекарни из-за запрета на работу 1 мая

BFMTV: пекарни во Франции закрылись из-за запрета на работу 1 мая
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Unsplash

В связи с запретом на работу в День труда, во Франции оказались закрыты большинство пекарен, что вызвало недовольство у населения и туристической индустрии. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Президент Национальной конфедерации пекарей и кондитеров Доминик Анракт выразил обеспокоенность тем, что около 12 миллионов человек, включая туристов, остались без доступа к свежей выпечке. Он назвал данную ситуацию ненормальной.

«Мы думали, что мы необходимы, как пресса и другие профессии», — подчеркнул Анракт.

Согласно французскому трудовому законодательству, 1 мая является обязательным выходным днем для всех работников, при этом работодателей ожидает значительный штраф за нарушение данного закона.

Сегодня генеральный секретарь крупнейшего французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Софи Бине сообщила, что по всей Франции в акциях, посвященных Первомаю, приняли участие около 300 тысяч человек.

Ранее Прохор Шаляпин посмеялся над трудящимися в День труда.

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