Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вэнс заявил о «пропасти» между Россией и Украиной

Вэнс сообщил, что между Москвой и Киевом находится пропасть
close
Matthias Schrader/AP

Между Россией и Украиной находится «пропасть» в позициях по урегулирования конфликта. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Существует огромная пропасть между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы», — отметил он.

Сейчас дипломатические усилия направлены на то, чтобы сблизить позиции двух стран, добавил Вэнс.

На этой неделе спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Он пытался добиться согласия России на прекращение огня в зоне конфликта. По данным агентства Bloomberg, российский лидер отказался от предложения и потребовал передачи под контроль РФ территорий четырех регионов, включенных в состав России в 2022 году. Переговоры завершились безрезультатно, добавило издание.

В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал хорошей встречу, которую провел Уиткофф с Путиным в Кремле.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным иметь дело легче, чем с Зеленским.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами