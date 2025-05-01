Вэнс заявил о «пропасти» между Россией и Украиной

Вэнс сообщил, что между Москвой и Киевом находится пропасть

Между Россией и Украиной находится «пропасть» в позициях по урегулирования конфликта. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Существует огромная пропасть между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы», — отметил он.

Сейчас дипломатические усилия направлены на то, чтобы сблизить позиции двух стран, добавил Вэнс.

На этой неделе спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Он пытался добиться согласия России на прекращение огня в зоне конфликта. По данным агентства Bloomberg, российский лидер отказался от предложения и потребовал передачи под контроль РФ территорий четырех регионов, включенных в состав России в 2022 году. Переговоры завершились безрезультатно, добавило издание.

В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал хорошей встречу, которую провел Уиткофф с Путиным в Кремле.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным иметь дело легче, чем с Зеленским.