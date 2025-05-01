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В Турции раскрыли фейк о нарушении Индией границ Пакистана

В Турции опровергли данные о нарушении Индией воздушного пространства Пакистана
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Mukesh Gupta/Reuters

Турецкий Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента опроверг информацию о том, что Индия якобы нарушила воздушное пространство Пакистана. Об этом сообщает РИА Новости.

Центр проанализировал публикацию в социальной сети X, где пользователь утверждал, что видео демонстрирует индийские истребители, беспрепятственно пролетевшие вдоль побережья Синда, без каких-либо ответных действий со стороны пакистанской стороны.

Однако данное утверждение, появившееся в некоторых социальных сетях, не соответствует действительности. Как объяснил центр в своем сообщении, на видео запечатлены кадры учений Балтийского флота России.

«Установлено, что кадры учений, в которых участвовали экипажи Су-24, Су-30СМ и Су-27, были опубликованы в апреле 2020 года и не имеют отношения к пакистано-индийской напряженности. Не полагайтесь на необоснованные утверждения», — отметило ведомство.

Тем временем представитель отдела по связям с общественностью минобороны Индии подполковник Сунил Бартвал заявил, что Пакистан в очередной раз нарушил режим прекращения огня на линии контроля в приграничной зоне индийской союзной территории Джамму и Кашмир.

Ранее Индия закрыла небо для всех самолетов Пакистана.

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