МИД РФ: атака на рынок в Алешках лежит на совести западных спонсоров Украины

Атака на центральный рынок в Алешках Херсонской области лежит на совести западных спонсоров Украины. Об этом говорится в заявлении МИД России.

«Преступная акция киевских головорезов также на совести снабжающих их вооружениями и финансами западных спонсоров», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, МИД РФ добавил, что все причастные к атаке на рынок в Алешках понесут неотвратимое наказание.

1 мая беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали центральный рынок в Алешках, в результате чего ранения разной степени тяжести получили более 20 человек. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что семь человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки ВСУ. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, украинские военные атаковали территорию рынка с помощью беспилотников.

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник назвал случившееся преднамеренным актом покушения на мирных жителей. Он подчеркнул, что бойцы ВСУ совершили «чудовищное злодеяние».

Ранее российский военкор заявил, что атака на Алешки — разогрев перед перемирием.