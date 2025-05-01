США намерены перейти к быстрой реализации ресурсной сделки

В Белом доме заявили, что США намерены двигаться с полной скоростью к реализации подписанной ресурсной сделки с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

Также в Белом доме отметили, что цели Вашингтона состоит в том, чтобы Киев заплатил ему за оказанные услуги.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что сделка по недрам с Украиной свидетельствует о приверженности Соединенных Штатов долгому и прочному миру.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других важных ресурсов. Управление фондом будет осуществляться на паритетной основе. Киев сохраняет контроль над недрами, а доходы от новых лицензий будут направлены на восстановление страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналист Боуз заявил, что Зеленский обманул США сделкой по редкоземельным металлам.