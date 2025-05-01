В Белом доме назвали цель ресурсной сделки между США и Украиной

Белый дом: ресурсная сделка с Украиной нацелена на то, чтобы Киев заплатил США

Соглашение между США и Украиной по редкоземельным металлам направлено на то, чтобы Киев заплатил Вашингтону за оказанную помощь. Об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер в ходе общения с журналистами, пишет ТАСС.

«Она [сделка] предназначена для того, чтобы [Украина смогла] расплатиться с США», — отметил он.

30 апреля Вашингтон и Киев подписали соглашение о редкоземельных металлах. Документ предусматривает создание Инвестиционного фонда для реализации совместных проектов в добывающей отрасли. При этом Украина сохранит контроль над недрами, а полученные в рамках сделки доходы будут направлены на ее восстановление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Американская газета The Washington Post писала, что никто не знает, какова истинная ценность украинских редкоземельных металлов. Отмечается, что работа по добыче и переработке полезных ископаемых «медленная, грязная и может потребовать обширной новой инфраструктуры с неопределенными затратами». Во многих случаях это означает, что месторождения нерентабельны для эксплуатации. Издание напомнило, что президент США Дональд Трамп заявлял, что полезные ископаемые Украины могут стоить триллионы долларов.

Ранее журналист Боуз заявил, что Зеленский обманул США сделкой по редкоземельным металлам.