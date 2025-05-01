МИД России заявил, что причастные к атаке на рынок в Алешках понесут наказание

МИД РФ: причастные к атаке на рынок в Алешках понесут неотвратимое наказание

Все причастные к атаке на центральный рынок в Алешках Херсонской области понесут неотвратимое наказание. Об этом заявило министерство иностранных дел России на своем сайте.

«Все виновные и причастные к нынешней варварской акции Киева будут установлены и понесут неотвратимое наказание по закону», — отметило ведомство.

МИД РФ подчеркнул, что атака ВСУ на рынок была преднамеренно осуществлена в праздничный день и стала очередным военным преступлением против мирного населения.

«Это злодеяние вновь вскрыло террористическое нутро киевского режима», — добавило ведомство.

1 мая беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали центральный рынок в Алешках, в результате чего ранения разной степени тяжести получили более 20 человек. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что семь человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки ВСУ. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, украинские военные атаковали территорию рынка с помощью беспилотников.

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник назвал случившееся преднамеренным актом покушения на мирных жителей. Он подчеркнул, что бойцы ВСУ совершили «чудовищное злодеяние».

Ранее украинских солдат обвинили в обстрелах машин скорой помощи в Алешках.