МИД России призвал осудить атаку ВСУ на рынок в Алешках

МИД РФ призвал международное сообщество осудить атаку ВСУ на рынок в Алешках

Министерство иностранных дел России призвало международное сообщество осудить атаку Вооруженных сил Украины на рынок в Алешках в Херсонской области. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Призываем всю здравомыслящую часть международного сообщества и профильные многосторонние организации решительно осудить этот омерзительный теракт», — отметило министерство.

1 мая беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали центральный рынок в Алешках, в результате чего ранения разной степени тяжести получили более 20 человек. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что семь человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки ВСУ. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, украинские военные атаковали территорию рынка с помощью беспилотников.

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник назвал случившееся преднамеренным актом покушения на мирных жителей. Он подчеркнул, что бойцы ВСУ совершили «чудовищное злодеяние».

Ранее украинских солдат обвинили в обстрелах машин скорой помощи в Алешках.