На Западе высказались о сделке США и Украины по редкоземельным металлам

Соглашение между США и Украиной по редкоземельным металлам стало самой неудачной сделкой президента Дональда Трампа. Об этом в соцсети X написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Вполне вероятно, что Трамп только что подписал худшую сделку в своей жизни», — написал он.

30 апреля Вашингтон и Киев подписали соглашение о редкоземельных металлах. Документ предусматривает создание Инвестиционного фонда для реализации совместных проектов в добывающей отрасли. При этом Украина сохранит контроль над недрами, а полученные в рамках сделки доходы будут направлены на ее восстановление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, документ не включает гарантии безопасности для Киева. Один из источников издания заявил, что США отвергли эту идею на ранней стадии переговоров.

Ирландский журналист Чей Боуз, ссылаясь на данные геологической службы США, заявил, что на Украине нет доступных редкоземельных металлов.

Ранее украинский депутат Ярослав Железняк оценил сделку по недрам между Вашингтоном и Киевом.