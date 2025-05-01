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ЕБРР выделил Украине €7 млрд с начала конфликта

Европейский банк реконструкции и развития выделил Украине €7 млрд с февраля 2022
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Global Look Press

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Украине финансовую помощь в размере €7 млрд с февраля 2022 года. Об этом сообщила организация в своем заявлении, опубликованном в социальной сети X.

ЕБРР подчеркнул, что стал крупнейшим институциональным кредитором Украины, направляя средства на стабилизацию экономики в условиях эскалации конфликта.

В заявлении ЕБРР отметил, что текущее финансирование Украины направлено на восстановление критической инфраструктуры, поддержку бизнеса и обеспечение энергетической безопасности.

«Мы остаемся ключевым партнером Украины в преодолении вызовов, вызванных конфликтом», — добавили в банке.

Штаб-квартира ЕБРР, основанного в 1991 году, расположена в Лондоне. Банк создан для поддержки стран с переходной экономикой, содействуя развитию рыночных реформ. За более чем 30 лет работы организация инвестировала свыше €180 млрд в 6,6 тыс. проектов в 36 странах, включая государства Центральной и Восточной Европы, СНГ, Центральной Азии и Северной Африки.

В январе агентство Bloomberg со ссылкой на директора отделения Европейского банка реконструкции и развития по Украине и Молдавии Арвида Тюркнера написало, что в 2025 году ЕБРР собирается инвестировать в экономику Украины €1,5 млрд.

Ранее сообщалось, что Украина намерена получить от Японии около $3 млрд за счет доходов от активов РФ.

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