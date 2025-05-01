Ситуация с соблюдением прав человека в украинской армии выглядит «крайне разбалансированной и неправдивой». Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Учитывая, что Главная инспекция Министерства обороны была «зачищена», а ее руководителем назначен экс-начальник Генерального штаба (ВСУ Анатолий) Баргилевич, который сам выбирал специалистов в пехоту для галочки в отчетах и делал немало подобного», — написала Безуглая, комментируя ситуацию с соблюдением прав в украинской армии.

В своем посте она также раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского, который до сих пор держит на посту главкома ВСУ Александра Сырского — «идеолога подхода все покрыть и порешать». Безуглая отметила, что эту идеологию поддерживает министр обороны страны Рустем Умеров, которого она назвала «мастером тихих договоренностей».

До этого Марьяна Безуглая обвинила Сырского в попытках скрыть неудачи на фронте. Она обратила внимание на то, что он в докладах генштаба ВСУ приказал разделить Покровское направление на Покровское и новое Кураховское, чтобы продвижение российских войск фиксировалось лишь на втором. В свою очередь Покровский участок отмечается как «стабильный», указала Безуглая.

Нардеп отметила, что это не первый раз, когда главком ВСУ открывает новое направление военных действий. По ее словам, Сырский делал так и ранее, например, в случае с Харьковским и Торецким направлениями.

Ранее Сырского уличили во лжи о причинах отставки командовавшего в Курской области генерала ВСУ.