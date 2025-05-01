Зампостпреда РФ при ООН заявил, что администрация США проамериканская, а не пророссийская

Говорить о том, что администрация президента США Дональда Трампа является пророссийской — ошибочно. Такое заявление сделал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости.

«Нельзя сказать, что новая администрация США пророссийская. Это было бы ошибкой. Она, конечно, проамериканская», — сказал он.

29 апреля Президент США заявил, что ему легче иметь дело с российским лидером Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским, поскольку последний просит «все больше и больше», не имея на руках карт.

23 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ведутся подготовительные работы для будущей встречи лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин уважает своего американского коллегу, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом.

27 апреля глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность встречи двух лидеров, отметил, что президенты Российской Федерации и США сами определяют свой график. Он обратил внимание на заявление Трампа о том, что у него запланирована какая-то поездка в середине мая, после которой американский лидер предложит даты встречи.

Ранее Трамп рассказал о разнице в отношениях с Россией и Путиным.