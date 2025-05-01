Экономист Сакс: Украина будет нести потери, если не подпишет мирное соглашение

Украине придется сделать выбор — либо пойти на условия, которые не устраивают Киев, в рамках мирного урегулирования конфликта, либо продолжать нести военные потери в случае отказа от договора. Таким мнением поделился американский экономист Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Экономист отметил два важных аспекта текущей ситуации с конфликтом. Он указал на то, что Вооруженные силы Украины терпят поражение на поле боя, а США при президенте Дональде Трампе, вероятно, не будут так активно поддерживать Киев.

«У Украины есть реальный выбор, и этот выбор заключается в том, чтобы принять мирное соглашение, которое не соответствует ее списку желаний, но отражает реалии, с которыми сталкивается Украина, или продолжить нести потери на поле боя», — отметил Сакс.

По мнению экономиста, украинский конфликт приближается к своего рода финалу, его «развязка близка».

До этого первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на то, что глава США Дональд Трамп понимает, что у РФ есть вполне законные требования, касающиеся урегулирования конфликта на Украине.

Как заявили в Совфеде России, одним из ключевых условий для долгосрочного перемирия является контроль за действиями Киева. Российские власти не согласятся на прекращение огня, если Украина будет использовать это время для милитаризации и пополнения ресурсов.

Ранее Песков напомнил о целях России в СВО.