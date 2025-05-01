В Совфеде РФ раскрыли одно из ключевых условий перемирия с Украиной

Сенатор Климов: для длительного перемирия между РФ и Украиной нужен его контроль

Одним из ключевых условий долгосрочного перемирия между Москвой и Киевом является осуществление его контроля. Об этом в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру» заявил член Совета Федерации РФ Андрей Климов.

По его словам, российские власти не смогут согласиться на прекращение огня, если Украина будет использовать это время для милитаризации и пополнения ресурсов.

«Также перемирие необходимо как-то контролировать, и это нужно обсуждать», — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что пока никто не направлял Москве достойных предложений о способах контроля перемирия. Как сказал парламентарий, мониторинг соблюдения режима прекращения огня станет большой обузой для любого государства, которое захочет принять участие в данном процессе.

«Говорить об этом легко, а реализовать — сложно. Речь ведь о фронте длиной, как минимум, в тысячу километров», — добавил Климов.

Законодатель пояснил, что для наблюдения можно было бы использовать спутники. Однако они не смогут дать полной информации о ситуации в зоне конфликта, так как на их снимках не отображаются дроны. При этом как у Вооруженных сил РФ, так и у украинских войск есть возможность запускать сотни и тысячи беспилотников.

Ранее в Кремле рассказали, как президент РФ Владимир Путин относится к идее о перемирии на Украине.