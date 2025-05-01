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Трамп знает о подрыве Зеленским мирного процесса

Полянский: Трамп осознает, что Зеленский пытается подорвать мирные усилия
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Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп осознает, что украинский лидер Владимир Зеленский стремится подорвать мирный процесс по Украине. Об этом РИА Новости заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Я думаю, что наши американские коллеги это осознают, потому что трудно не понимать тот факт, что Зеленский и его команда просто пытаются манипулировать этими мирными усилиями», — подчеркнул он.

Полянский напомнил, что Киев стремится затянуть продолжение конфликта.

24 апреля Трамп заявил, что основным препятствием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной стала позиция Зеленского. По словам американского лидера, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона. Сам Зеленский, выступая в ЮАР, заявил, что 23 апреля в Лондоне был согласован новый документ с поправками к мирному плану Трампа, который сейчас передан президенту Соединенных Штатов. Почему Зеленский тормозит заключение мира и на что он рассчитывает — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что Зеленский попросил у него оружие.

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Переговоры о мире на Украине
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