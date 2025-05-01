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Казахстан ввел «золотую визу» для иностранцев

Казахстан ввел «золотую визу» с возможностью получения ВНЖ
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Pavel Mikheyev/Reuters

Власти Казахстана утвердили новые правила получения инвесторской визы, которая дает возможность получить вид на жительство сроком до десяти лет. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел республики.

В ведомстве подчеркнули, что подать ходатайство на оформление визы могут иностранцы, которые инвестировали не менее $300 тыс. в уставной капитал казахстанских компаний или в эмиссионные ценные бумаги.

В МИД считают, что выдача «золотых виз» создаст благоприятную и предсказуемую среду для иностранных инвесторов.

До этого сообщалось, что суд Евросоюза признал незаконной выдачу «золотых паспортов» на Мальте и обязал страну ее прекратить. В правительстве Мальты сообщили, что изучают юридические последствия этого решения, чтобы привести законодательство в соответствие с изложенными в постановлении суда принципами.

В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут продавать «золотые» виды на жительство (ВНЖ). Стоить такой ВНЖ будет $5 млн. Министр торговли США Говард Латник отмечал, что кандидатам на эту визу нужно будет проходить проверку.

Ранее власти Испании приняли решение отменить «золотые визы».

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