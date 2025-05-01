Казахстан ввел «золотую визу» для иностранцев

Власти Казахстана утвердили новые правила получения инвесторской визы, которая дает возможность получить вид на жительство сроком до десяти лет. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел республики.

В ведомстве подчеркнули, что подать ходатайство на оформление визы могут иностранцы, которые инвестировали не менее $300 тыс. в уставной капитал казахстанских компаний или в эмиссионные ценные бумаги.

В МИД считают, что выдача «золотых виз» создаст благоприятную и предсказуемую среду для иностранных инвесторов.

До этого сообщалось, что суд Евросоюза признал незаконной выдачу «золотых паспортов» на Мальте и обязал страну ее прекратить. В правительстве Мальты сообщили, что изучают юридические последствия этого решения, чтобы привести законодательство в соответствие с изложенными в постановлении суда принципами.

В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут продавать «золотые» виды на жительство (ВНЖ). Стоить такой ВНЖ будет $5 млн. Министр торговли США Говард Латник отмечал, что кандидатам на эту визу нужно будет проходить проверку.

Ранее власти Испании приняли решение отменить «золотые визы».