На Украине заявили, что сделка по недрам привлечет международных партнеров

Шмыгаль: сделка Украины и США по недрам позволит привлечь других партнеров

Проект будущей сделки по недрам позволяет США привлекать других международных партнеров. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире украинского новостного телемарафона.

«Это соглашение предусматривает также, что американская сторона не просто может, а берет на себя обязательства привлекать других партнеров, частный бизнес к работе по поддержке этого фонда», — сказал он.

30 апреля Шмыгаль также заявлял, что стороны подпишут договор о недрах в течение суток.

Шмыгаль также заявил, что в рамках нового проекта соглашения Украины и США по недрам предлагается засчитывать американскую военную помощь как взнос в фонд.

25 апреля президент США Дональд Трамп обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что Киев затягивает сроки подписания сделки по недрам. По словам главы Белого дома, задержка по подписанию финальных документов составила не менее трех недель.

Ранее в украинской партии отказали гражданам в праве на доходы от недр.