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Стало известно, о чем Зеленский просил Трампа во время встречи в Ватикане

The Economist: Зеленский упрашивал Трампа не выходить из переговорного процесса
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи в Ватикане просил президента США Дональда Трампа не выходить из переговорного процесса по урегулированию конфликта. Об этом сообщил журнал The Economist, сославшись на источники.

В материале отмечается, что главы двух государств беседовали всего 15 минут. Зеленский использовал это время, чтобы убедить Трампа в готовности Киева к безусловному прекращению огня. При этом он утверждал, что Москва к подобному шагу якобы не готова.

Также, по информации издания, украинский лидер упрашивал президента США не отказываться от участия в переговорах. Он выражал уверенность, что только Трамп способен добиться завершения боевых действий.

26 апреля в Ватикане состоялась церемония прощания с папой Римским Франциском, на которую приехали лидеры нескольких десятков государств. Среди них — Трамп и Зеленский. Перед церемонией они провели короткую двустороннюю встречу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого президент США пригрозил выйти из переговорного процесса по Украине, если стороны конфликта не примут его план по урегулированию. В том числе представленный Трампом документ предусматривает отмену антироссийских санкций, отказ Украины от вступления в НАТО и признание Крымского полуострова частью РФ де-юре.

Ранее Трамп заявил о «трудностях» в отношениях с Зеленским.

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Переговоры о мире на Украине
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