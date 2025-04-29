В США предрекли потерю Китаем 10 млн рабочих мест

Китай может потерять до 10 млн рабочих мест из-за введенных им тарифов против продукции из США, считает глава американского минфина Скотт Бессент. Его цитирует ТАСС.

«Думаю, с течением времени мы увидим, что Китай не сможет сохранять введенные им пошлины. <...> При их сохранении Пекин потеряет 10 млн рабочих мест очень быстро. И даже если будет снижение ставок пошлин, то они могут потерять 5 млн рабочих мест», — высказался министр.

Он добавил, что Вашингтон ждет от Пекина первых шагов по преодолению торговых противоречий.

В начале апреля власти США ввели новую систему таможенных пошлин, по которой базовая ставка на импортные товары составляет 10%. Для некоторых государств этот показатель намного выше, тарифы на китайские товары в итоге достигли 145%. Китай ответил на этот шаг повышением пошлин на продукцию США до 125%. Ответы на вопросы, кто победит в противостоянии между Китаем и США и какие последствия ждут Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ рассказали об обсуждении тарифов США в БРИКС.