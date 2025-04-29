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Советники Трампа рассказали о неофициальном правиле в администрации президента

The Atlantic: советники Трампа исполняют его поручения только со второго раза
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Nathan Howard/Reuters

Некоторые советники президента США Дональда Трампа начинают выполнять его указания лишь после того, как он повторяет их дважды. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источник.

Один из советников отметил, что такое неофициальное правило в администрации Трампа возникло из-за того, что президент часто высказывает сомнительные идеи.

В качестве примера он привел ситуацию, когда Трамп объявил о своих намерениях возглавить Центр имени Кеннеди. После того как президент вновь выразил свое желание контролировать этот значимый театрально-концертный комплекс в Вашингтоне, из его состава было уволено большинство членов совета директоров, а сам Трамп был избран председателем правления.

Подводя итоги первых ста дней своего президентского срока, Дональд Трамп заявил о достижении исторических результатов своей администрацией. Он также анонсировал дальнейшее расширение своей команды, отметив намерение привлекать к работе «компетентных и трудолюбивых патриотов», способных содействовать приходу США к веку процветания.

Ранее Трамп раскритиковал СМИ из-за опросов общественного мнения.

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