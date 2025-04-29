Макрона обвинили в желании обострить конфликт на Украине

Лидер «Патриотов» Филиппо: Макрон обостряет ситуацию на Украине при шансе на мир

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказался по поводу заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о намерениях увеличить давление на Россию. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети Х.

Филиппо раскритиковал Макрона за его высказывания о России и отметил, что действия президента лишь усугубляют конфликт на Украине, когда существует возможность для достижения мира.

«В тот самый момент, когда мир возможен, Макрон со своими сообщниками из ЕС стремятся к обострению в сторону войны! Они хотят помешать миру!» — написал он.

28 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах усилить давление на Россию в ближайшие 8–10 дней для достижения прекращения огня на Украине. Он высказал надежду на скорое наступление перемирия, отвечая на вопрос о близости такого исхода конфликта.

Макрон также добавил, что сохраняет осторожность в данном вопросе, ведь «часть уравнения» зависит от действий российских властей.

Ранее Володин усомнился в том, что Зеленский пойдет на перемирие.