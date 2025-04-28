Кандидат в президенты Польши рассказал о своем восхищении Путиным

Кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк рассказал, что восхищается российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом Мацяк ответил другому кандидату в президенты Польши Мареку Якубяку, который поинтересовался у соперника его мнением о Путине.

Мацяк подчеркнул, что никто в Польше не справился бы с тем, чтобы выдержать такое давление, какое испытывает президент России. Подобная ситуация свидетельствует о том, что Путин является очень хорошим политиком, считает кандидат в президенты Польши.

20 апреля Мацяк выступил в защиту российского президента Владимира Путина в прямом эфире и угодил в скандал.

Во время выступления Мацяк раскритиковал спикера польского парламента Шимона Головню, который «позволил себе оскорбительные высказывания» в адрес российского лидера. По мнению кандидата в президенты, подобные заявления могут негативно повлиять на отношения Варшавы и Москвы.

16 апреля президент Польши Анджей Дуда назвал «школой советской дезинформационной пропаганды» заявление главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что Польша и Прибалтика пострадают первыми в случае нападения НАТО на Союзное государство, включающее Россию и Белоруссию.

Ранее кандидат в президенты Польши поинтересовался у избирателя, «платят ли ему русские»