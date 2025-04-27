Лавров высказался о переходе ЗАЭС под контроль Украины и США

Лавров: РФ не получала предложений о переходе ЗАЭС под управление Украины и США

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью CBS заявил, что Россия не получала предложений о переходе Запорожской АЭС (атомной электростанции) под американо-украинское управление.

«Мы не получали никаких конкретных предложений», — сказал дипломат.

Он сообщил, что, если бы такое предложение поступило, Россия бы объяснила, что АЭС находится в ведении госкорпорации «Росатом» и под постоянным наблюдением персонала Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствующего на станции.

«Если не считать постоянных попыток Украины атаковать станцию и создать ядерную катастрофу в Европе и на Украине, то требования безопасности полностью выполняются. АЭС в надежных руках», — сказал Лавров.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 марта заявил, что в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом обсуждался дальнейший статус ЗАЭС. Источники Bloomberg утверждали, что в рамках сделки по урегулированию США хотят, чтобы Россия вернула Украине ЗАЭС, которая впоследствии перейдет под американский контроль, чтобы гарантировать энергоснабжение обеих сторон конфликта.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. Она расположена в городе Энергодар на берегу Каховского водохранилища. В 2022 году в ходе специальной военной операции город и станция перешли под контроль России. С 1 сентября того же года на ЗАЭС на ротационной основе работают эксперты МАГАТЭ.

Ранее глава Энергодара сравнил идею о нейтральной зоне у ЗАЭС с голливудским сценарием.