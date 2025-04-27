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Помощник рассказал о решимости Трампа заключить сделку с Украиной по минералам

Уолтц: США и Украина заключат сделку по минералам
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CNP/AdMedia/CNP/AdMedia

Белый дом уверен, что США и Украина вскоре заключат сделку по полезным ископаемым. Об этом в интервью Fox News заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

По его словам, переговорщики усердно работали в выходные, в первую очередь это касается министра финансов США Скотта Бессента и главы Белого дома Дональда Трампа.

Уолтц подчеркнул, что Трамп «полон решимости» заключить сделку.

До этого Трамп обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что Киев до сих пор не подписал сделку по минеральным ресурсам.

18 апреля британская газета Financial Times писала, что США и Украина подписали меморандум о намерениях в рамках переговоров о ресурсной сделке между Вашингтоном и Киевом, подписание самого соглашения может состояться к концу текущей недели. Как отметила вице-премьер Украины Юлия Свириденко, слова которой приводит FT, полное соглашение «откроет возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства между Украиной и Соединенными Штатами».

Ранее депутат Рады объяснил значение сделки о ресурсах для прекращения огня на Украине.

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