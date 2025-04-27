США в ближайшую неделю примут решение по участию в урегулировании конфликта на Украине

Рубио: США в ближайшее время оценят прогресс сторон по урегулированию на Украине

США на данном этапе имеют основания как для оптимизма в отношении усилий сторон конфликта на Украине по урегулированию, так и для беспокойства. Об этом в интервью NBC заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Он подчеркнул, что на протяжении всех переговоров речь идет об определении того, действительно ли хотят стороны конфликта мира, а также насколько они близки к этому после 90 дней усилий.

По его словам, в ближайшую неделю Вашингтон будет решать, продолжат ли США заниматься урегулированием российско-украинского конфликта или сосредоточатся на других вопросах.

Накануне американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social о том, что считает идею возвращения Украине всех утраченных территорий «нелепой».

На этом фоне в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность РФ к переговорам с Украиной без предварительных условий.

Ранее сообщалось, что вторая встреча Зеленского и Трампа в Ватикане не состоялась.