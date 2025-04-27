Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США в ближайшую неделю примут решение по участию в урегулировании конфликта на Украине

Рубио: США в ближайшее время оценят прогресс сторон по урегулированию на Украине
close
Craig Hudson/Reuters

США на данном этапе имеют основания как для оптимизма в отношении усилий сторон конфликта на Украине по урегулированию, так и для беспокойства. Об этом в интервью NBC заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Он подчеркнул, что на протяжении всех переговоров речь идет об определении того, действительно ли хотят стороны конфликта мира, а также насколько они близки к этому после 90 дней усилий.

По его словам, в ближайшую неделю Вашингтон будет решать, продолжат ли США заниматься урегулированием российско-украинского конфликта или сосредоточатся на других вопросах.

Накануне американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social о том, что считает идею возвращения Украине всех утраченных территорий «нелепой».

На этом фоне в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность РФ к переговорам с Украиной без предварительных условий.

Ранее сообщалось, что вторая встреча Зеленского и Трампа в Ватикане не состоялась.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами