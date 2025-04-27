В ФРГ заявили, что ждать от Запада компромиссов по Украине не стоит

Колунджич: компромиссов по Украине от Запада в ближайшее время ждать не стоит

Компромиссов по Украине от Запада в ближайшее время ждать не стоит. Об этом рассказал РИА Новости немецкий медиаэксперт Мирко Колунджич.

Рассчитывать, что после освобождения Курской области страны Запада пойдут на уступки России, не стоит, уверен он.

«Поэтому тактические изменения на местах имеют лишь точечное значение для переговорного процесса, и ожидать компромиссов на данном этапе не приходится...» — отметил он.

По мнению Колунджича, США рассматривают вооруженный конфликт на Украине с более глобальной точки зрения, поэтому ход боевых действий их интересует косвенно, добавил эксперт.

Недавно издание The New York Times сообщало, что представители американской администрации дали понять украинским чиновникам, что следующая администрация Белого дома может пересмотреть позицию по поводу вступления Украины в НАТО.

До этого президент США Дональд Трамп ранее заявил в интервью Time, что Крым «останется в составе России» в рамках сделки по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Ушаков заявил, что позиции США и РФ сблизились не только по Украине.