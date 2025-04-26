Захарова одним словом отреагировала на новость об освобождении Курской области

В МИД России положительно отреагировали на освобождение Курской области от украинских боевиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. УРА», — написала она.

26 апреля Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершена.

По словам Путина, полный разгром ВСУ в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий российских войск и на других важных участках фронта, а также «приближает разгром неонацистского режима».

19 апреля Герасимов в докладе российскому президенту заявил, что ВС РФ освободили большую часть захваченных территорий Курской области. Он отметил, что речь идет о 1260 квадратных километрах, что составляет 99,5%.

Ранее военный эксперт рассказал о ситуации на Сумском и Курском направлениях.