Захарова заявила о стремлении Киева к эскалации военного конфликта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Киев, игнорируя мирные инициативы, делает ставку на эскалацию военного конфликта с Россией. Ее слова приводит ТАСС.

Захарова отметила, что к сегодняшнему покушению на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика могут быть причастны украинские спецслужбы.

«Если расследование подтвердит украинский след в данном деле, то это вновь продемонстрирует мировому сообществу варварскую и вероломную сущность киевского режима, делающего ставку на эскалацию военного противостояния с Россией», — добавила дипломат.

Покушение на Москалика произошло в Балашихе 25 апреля. Его отбросило к подъезду мощной взрывной волной, спасти мужчину не удалось. По предварительным данным, в машине сработало самодельное взрывное устройство, приведенное в действие дистанционно. За военным могли наблюдать несколько месяцев, правоохранители отрабатывают разные версии. СК возбудил уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова назвала терактом покушение на Ярослава Москалика.